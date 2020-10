Les forces politiques de la mouvance au pouvoir s’activent pour entrer pleinement dans la ferveur électorale. A cet effet, le parti Bloc Républicain a dévoilé son candidat pour le scrutin qui n’est personne d’autre que l’actuel Président de la République, Patrice Talon. Dans un entretien accordé au quotidien béninois Fraternité, le Président du groupe parlementaire Bloc Républicain au parlement annonce un K.O à l’issue du scrutin.

Le député Abdoulaye Gounou, président du groupe parlementaire fait déjà des déballages. Suivant la ligne du parti de porter l’actuel chef de l’Etat en triomphe à l’issue de la présidentielle de 2021, l’universitaire croit dur comme fer que Patrice Talon gagnera cette élection par K.O. « Le jeu sera plié dès le premier tour », a précisé Abdoulaye Gounou.

Ses prédictions

Les nombreuses actions à l’actif du gouvernement pèseront dans la balance, estime le député. « Il n’y a pas de souci pour sa réélection. Nous allons mouiller les maillots, nous qui le soutenons et tout va se passer dès le premier tour », soutient Abdoulaye Gounou qui n’a pas manqué d’ajouter qu’il n’y aura pas de second tour. « On va économiser de l’argent pour le contribuable béninois », a juré l’élu du peuple.

Cependant, la concurrence aura lieu, a-t-il nuancé. Sur la question du parrainage, il n’y a aucun doute, « cela n’empêche pas que les éléments du parti aillent parrainer d’autres candidats », a-t-il déclaré. A en croire Abdoulaye Gounou, les populations sont satisfaites du bilan du régime dont notamment le projet asphaltage qui a redonné un nouveau visage à plusieurs localités du pays selon lui.