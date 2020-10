Le Bénin est honoré par la Banque mondiale (BM) à travers un prix. Le Groupe de la Banque mondiale a annoncé les gagnants du Prix Mission Billion, édition «WURI Afrique de l’Ouest », un challenge soutenu par le programme d’identification unique pour l’intégration régionale et l’inclusion (WURI) et par l’initiative Identification pour le développement (ID4D). Ce prix récompense les innovations en matière de protection sociale transfrontalière pour le secteur informel.

Et le Bénin a gagné le deuxième prix avec Tonti+ au Bénin. Selon le communiqué de la Banque mondiale, Tonti+ au Bénin est «un groupe d’épargne informel numérisé qui permet aux conducteurs de moto-taxis de mettre en commun leurs économies et leurs crédits grâce à des contributions quotidiennes ». Le premier prix a été décroché par Naa Sika qui est une plateforme ghanéenne de micro-épargne qui permet aux travailleurs du secteur informel, tels que les femmes commerçantes, d’accéder à des portefeuilles numériques et à des comptes d’épargne sans frais.

Le communique de la BM renseigne que ces deux solutions visent à encourager les travailleurs du secteur informel à s’inscrire et à participer aux programmes de sécurité sociale. Et c’est un jury de haut niveau qui a sélectionné les gagnants qui vont recevoir des prix en espèces de l’initiative ID4D et un mentorat de Google Developers Experts. Le jury a décerné des mentions honorables à Universal Social Protection Wallet, une solution d’une équipe basée au Kenya, et à NaYa Limited, une solution provenant du Cameroun. Micro Pensions for Retirement Resilience (Ghana), MiKashBoks (Sierra Leone) et Townpay (Sénégal) sont les autres équipes finalistes.

Que retenir du prix ?

Selon la BM, le Prix Mission Billion, édition «WURI Afrique de l’Ouest », hébergé par la plateforme MIT Solve, a demandé aux innovateurs comment les gouvernements peuvent faciliter plus efficacement les programmes de protection sociale qui prennent en compte le travail informel précaire à travers les frontières, en se basant sur des plateformes d’identification de base interopérables (fID) au niveau régional. Ainsi, 208 équipes de 37 pays, principalement de l’Afrique subsaharienne, «ont proposé des solutions pour faciliter les contributions et les paiements transfrontaliers des programmes d’assurance sociale, tels que les pensions et les comptes d’épargne ».

Le Prix «WURI Afrique de l’Ouest » est également soutenu par le Programme de réponse sociale rapide (RSR), et le programme Technologies de rupture pour le développement (DT4D). Pour rappel, le programme WURI facilite l’accès aux services par le biais de plateformes d’identification de base (« foundational identification platforms » ou fID en anglais) à environ 100 millions de personnes au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Niger et au Togo, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut juridique.