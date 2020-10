John McAfee n’est plus libre de ses mouvements. Le créateur du logiciel antivirus McAfee a été arrêté samedi dernier à l’aéroport de Barcelone. C’est la police espagnole qui l’a fait savoir ce mardi 06 octobre. Le gourou des cryptomonnaies était recherché par Interpol, suite à un mandat d’arrêt international délivré par la justice américaine. John McAfee est accusé d’avoir essayé d’échapper au fisc de son pays en ne déclarant pas des revenus provenant de ses services de consultant et de ses activités dans la cryptomonnaie, entre autres.

Il se rendait à Istambul

La justice américaine parle de millions de dollars non déclarés au fisc entre 2014 et 2018. Toujours dans le but de se soustraire aux impôts, il aurait transféré ses revenus sur les comptes bancaires et de cryptomonnaies de tierces personnes, selon l’acte d’accusation rendu public hier lundi 05 octobre 2020. McAfee aurait également caché ses biens à l’instar de son yacht, et d’un véhicule. Lors de son arrestation, l’homme d’affaires se rendait à Istanbul en Turquie. Il est actuellement gardé à Barcelone. Il sera extradé vers les Etats-Unis dans les prochaines heures conformément à la consigne transmise par la justice américaine à Interpol.

Inutile de dire que l’homme d’affaires américain est une vraie célébrité. Il a quelque 1 million de followers sur Twitter. Lui qui dit à qui veut l’entendre qu’il gagne chaque 24 heures, 2 mille dollars grâce à ses activités dans la cryptomonnaie. Entre temps, l’informaticien avait même déclaré son intérêt pour la fonction présidentielle. Il ne restera cependant pas aux Etats-Unis puisqu’il quitte le pays en janvier 2019.