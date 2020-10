La situation des “aspirants au métier d’enseignant” employés dans les lycées et collèges sera au cœur d’une rencontre prévue ce jeudi 8 octobre 2020 entre le chef de l’Etat béninois, Patrice Talon, les responsables des centrales syndicales et les représentants des pré-insérés. A cette rencontre sollicitée par les responsables syndicaux après l’imposition d’une masse horaire de 30 heures aux aspirants au métier d’enseignant employés dans les lycées et collèges d’enseignement seront présents aussi les ministres en charge de l’éducation.

Les aspirants à la fonction enseignante veulent que le chef de l’Etat puisse revoir cette décision de leur imposer une masse horaire de 30 heures. Ils souhaitent que Patrice Talon puisse permettre à ce que les 20 heures préalablement appliquées soient encore respectées pour le bonheur de tous. Ils comptent aussi demander au président de la République qu’à défaut d’augmenter leur paiement, qu’il soit fait 12 mois sur 12. Enfin, ils souhaitent que cette année soit la dernière année où les pré-insérés exercent avec ce statut. Autrement dit, ils veulent aboutir à une insertion à défaut d’un recrutement de ceux qui sont déjà sur le terrain. Ils en appellent à l’indulgence du chef de l’Etat pour tenir compte de ces facteurs afin de donner avis favorable à la requête des centrales syndicales et des représentants des pré-insérés.

Une rencontre d’espoir

Cette décision de rencontre les centrales syndicales, est accueillie avec beaucoup d’espoir par Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA–Bénin). Il rappelle qu’«il y a un moment déjà que nous souhaitions le rencontrer en tant que leaders syndicalistes ». Pour lui, «on ne peut que se réjouir que le chef de l’Etat ait été sensible à cet appel des centrales syndicales pour intervenir dans une situation qui devenait de plus en plus difficile parce que les classes n’ont pas effectivement repris ». Il affirmer attendre beaucoup de cette rencontre avec le président de la République Patrice Talon.

«Donc nous y allons avec cet espoir là que ce problème (problème des 30 heures aux aspirants) sera débattu en toute franchise, en toute honnêteté et que nous allons ressortir avec la situation la plus heureuse pour le système éducatif et pour cette rentrée 2020-2021 », a souhaité le syndicaliste. Il confie ne pouvoir préjuger de l’issue de la rencontre. Mais «je me dis que si la première autorité du pays a cru devoir intervenir et nous rencontrer, c’est que certainement il y a déjà les signes d’une ouverture d’esprit ». «Non seulement nous évoquerons la question d’actualité concernant les aspirants mais c’est à nous en tant qu’organisations syndicales de tirer le maximum de cette occasion qui nous est offerte parce que nous devons également aborder les autres problèmes de l’école », conclut Anselme Amoussou.