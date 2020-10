Tout va bien pour Samsung Electronics, le leader mondial des smartphones. Le géant sud-coréen écoule bien ses puces et smartphones. Selon les prévisions du groupe Samsung auquel il appartient, son bénéfice d’exploitation ces trois derniers mois (juillet-septembre) devrait tutoyer les 12,300 milliards de won (monnaie sud-coréenne). C’est bien loin des 7 milliards 800 millions enregistrés au troisième trimestre de l’année écoulée. C’est la plus grosse performance de Samsung en l’espace de trois mois, depuis deux ans. Selon un analyste d’Euromonitor International Korea, le groupe qui fait à lui seul 20% du PIB sud-coréen doit ces belles prévisions à la performance de ses téléphones de gamme moyenne et à la sortie de deux bijoux haut de gamme (le Galaxy Z Fold 2, et le Galaxy Note 20), disponibles depuis le mois d’août.

“C’est une bonne opportunité pour Samsung d’augmenter sa part de marché en Europe”

Samsung Electronics a aussi tiré profit des mesures punitives prises par les USA contre Huawei, un autre géant d’Asie. Avant que les sanctions américaines ne prennent effet, la société chinoise a dû acheter plusieurs semi-conducteurs à Samsung. « Huawei a fait environ six mois de réserves avant l’entrée en vigueur de l’interdiction américaine au 15 septembre » indique un expert de Samsung Securities. Après le 15 septembre, le géant sud-coréen a continué par profiter des difficultés créées par l’administration Trump à Huawei.

En effet, la société chinoise ne pouvait plus avoir accès à la technologie américaine pour mettre au point ses équipements 5G et ses smarphones. Pendant ce temps, Samsung écoulait ses puces et ses smarphones. « C’est une bonne opportunité pour la société sud-coréenne d’augmenter sa part de marché en Europe, où la concurrence est forte avec Huawei sur différents segments du marché » indique Kang Min-soo, un analyste pour Counterpoint Research.