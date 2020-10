En exil depuis quelques mois, l’ancien président de l’Assemblée nationale jadis intime parmi les intimes n’est plus en odeur de sainteté du côté du camp présidentiel. Banni, puis sous le coup de poursuites, il a vu sa candidature rejetée pour des raisons qu’il juge fallacieuses.

Depuis les deux camps se sont endurcis. Les échanges de sobriquets et les attaques se sont multipliés. Le président ivoirien avait entre autres balayé d’un revers de la main la décision de la CADHP en faveur de Gbagbo et Soro. Une situation des plus tendues en cette période électorale tendue. Tour à tour les deux hommes se taclent sur la toile, malgré les appels au calme de certains ivoiriens.

Il y a quelques heures sur la toile, l’ex-chef rebelle a rappelé une ancienne déclaration du président qui saluait son activisme pour les habitants du nord du pays délaissés pendant une certaine période par les autorités : “Guillaume Soro s’est battu pour que les populations du nord puissent recouvrer leur dignité par la nationalité” disait Alassane Ouattara. Un petit rappel que M. Soro a accompagné du commentaire laconique, (et insultant selon certains internautes) : “À un certain âge, la mémoire (sic) visiblement défaut! Merci Monsieur le Président“