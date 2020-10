Le célèbre rappeur américain, 50 Cent, a étonné plus d’un en soutenant le président Donald Trump pour l’élection présidentielle aux Etats-Unis, qui aura lieu le 03 novembre 2020. Cette décision de l’artiste se justifiait par le programme fiscal dévoilé par le rival du numéro un américain, Joe Biden. Cette révélation du démocrate avait amené 50 Cent à changer d’avis sur le magnat de l’immobilier, qu’il critiquait pourtant assez souvent. Cependant, suite à une proposition d’une de ses ex, Fifty, est revenu sur ses propos.

« Je suis prête à refaire un autre tour »

L’ancienne compagne de 50 Cent et comédienne américaine, Chelsea Handler, a, dans un entretien accordé sur une émission de télévision, indiqué qu’elle serait disposée à coucher avec le rappeur, s’il ravalait ses propos. Aussi, promet-elle de payer ses impôts, s’il change de camp. « Je devais lui rappeler qu’il était noir, donc qu’il ne pouvait pas voter pour Donald Trump et qu’il ne devrait pas influencer une communauté qui pourrait l’écouter parce qu’il s’inquiète pour son propre portefeuille. Je n’en ai pas encore parlé avec lui mais je suis prête à sceller l’accord, s’il change d’avis et dénonce Donald Trump, je suis prête à refaire un autre tour, si vous voyez de quoi je veux parler… » avait-elle laissé entendre.

Suite à ces propos, il n’a pas fallu longtemps pour que 50 Cent rejette sa prise de position en faveur de Donald Trump. « Fuck Donald Trump. Je n’ai jamais aimé Donald Trump. Tout ce que je sais, c’est qu’il a fait tuer mon ami Angel Fernandez, mais ça fait partie de l’histoire. » a-t-il laissé voir sur son compte Instagram.