La recrudescence du suicide dans le rang des enseignants devient inquiétante. Pas plus tard qu’au petit matin d’hier jeudi 22 octobre 2020, dans le premier arrondissement de la ville de Parakou, le corps d’une institutrice avait été retrouvée sans vie. Face à un phénomène qui de plus en plus d’ampleur, le juriste Nourou-Dine Saka Saley lance un appel à tous les Béninois et aux enseignants. Pour lui, «un seul suicide, une seule mort est déjà une mort de trop ».

«Arrêtez de vous suicider, parce que vous ne rendez pas service à la nation, vous laissez des orphelins, vos enfants, nos enfants », lancé l’acteur politique à l’endroit des enseignants. Car, «vous serez doublement morts parce que les auteurs des décisions qui vous emmènent au suicide dépenseront des sommes folles pour vous faire oublier ». Cela dit, il interpelle la conscience de chaque citoyen Béninois sur cette situation. Nourou-Dine Saka Saley invite chacun à se rapprocher de l’enseignant de son entourage afin de discuter avec lui, comprendre ce qui lui arrive et pourquoi les enseignants en arrive à des solutions radicales pour des problèmes temporaires.

Selon lui, «la souffrance est temporaire même si elle est induite par nos semblables ». Mieux, il veut que chaque Béninois pour avec les enseignants de son entourage, le poids de la pression sociale. Autrement dit, le juriste demande que chacun vienne en aide aux enseignants pour qu’ils puissent supporter les problèmes qui les accablent. Il relève que «dans une Nation normale, ce n’est pas aux citoyens de serrer la ceinture, c’est plutôt aux politiques de serrer la ceinture pour permettre une meilleure vie à la société ». Nourou-Dine Saka Saley soutient que pour tuer une Nation et l’éducation, il faut décourage les enseignants, le système éducation. Et, à l’en croire, «c’est ce à quoi nous assistons aujourd’hui impuissant dans notre République ».