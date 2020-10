La question de parrainage des candidats à la présidentielle de 2021 au Bénin continue d’animer les débats. Le député du Bloc républicain (BR) Abdoulaye Gounou a encore évoqué la question le dimanche 11 octobre 2020 sur l’émission « 90 minutes pour convaincre » de la radio nationale. Au lendemain des élections communales de mai dernier, des personnalités politiques et des organisations de la société civile sont montées au créneau pour demander une relecture du code électoral afin de supprimer la disposition sur le parrainage.

Sur cette question, le député est resté intransigeant. «Je persiste et je signe que c’est impossible ». Pour consolider son raisonnement, il s’appuie sur l’article 2 du protocole additionnel de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la bonne gouvernance et la démocratie. Cet article indique qu’«aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques ». Alors, il martèle qu’il est impossible de trouver le consensus avant la présidentielle de 2021 dans le contexte actuel.

Le député croit qu’«il vaut mieux ne pas en rêver », plutôt que de penser qu’il peut avoir un quelconque consensus autour de la loi. Pour rappel, l’élection présidentielle est prévue pour se tenir le 11 avril 2021 selon la loi modificative de la constitution du 11 décembre 1990. La CENA a déjà tranché que les parrainages sont individuels. La réception des dossiers de candidature sera bouclée un peu avant, soit moins de deux mois de la date de l’élection. Selon le code électoral, la clôture de la liste se fera 50 jours avant le vote.

