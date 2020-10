Les présidents Tchadien, du Congo et de la RDC ont appelé les pays africains à davantage de solidarité pour venir à bout du terrorisme en Afrique. Lors de la célébration du 80e anniversaire du Manifeste de Brazzaville, le président congolais, Denis Sassou Nguesso, a souligné que la solidarité doit être au centre des préoccupations de la lutte contre le terrorisme sur le continent.

L’ouest de la RDC secouée par le terrorisme

Au cours de cet évènement où ces présidents ont rappelé qu’aucune région de l’Afrique n’est épargnée du terrorisme, le numéro un congolais a indiqué que : « De nos jours, on voit émerger d’autres défis pour lesquels la solidarité entre les États est le seul vivier susceptible de nourrir les vraies réponses à apporter ». Son homologue de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a abondé dans le même sens que lui, en évoquant le terrorisme qui secoue la région ouest de son pays. Par ailleurs, il a indiqué ne pas être en mesure de remédier tout seul à cette situation d’insécurité.

La solidarité pour éradiquer le terrorisme

« Cette lutte de tous les jours nécessite notre engagement, notre solidarité et la conjugaison de nos efforts pour éradiquer ensemble ce fléau de notre siècle » a-t-il laissé entendre. Cette opinion est également partagée par le chef de l’Etat Tchadien, Idriss Deby Itno, qui a expliqué que les pays africains ont besoin de plus de soutien pour lutter contre le terrorisme au Sahel. « Il est donc urgent de mettre l’accent sur une conjugaison d’efforts et des moyens entre nos États et la France en intégrant les variables liés à nos avantages comparatifs » a-t-il martelé.