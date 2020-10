Les profondeurs marines sont inconnues. En effet, l’humain ne peut décemment prétendre à y aller puisque la pression y est bien trop forte. Certaines espèces ont toutefois réussi à s’y installer. C’est le cas de ce petit poisson, l’Anoplogaster cornuta, qui est un poisson plus noir encore que ce que nous connaissons.

Afin d’en apprendre plus sur ce spécimen, des biologistes ont décidé de se pencher sur la question. Tellement noir, ce poisson se confond parfaitement avec l’obscurité. Il est indétectable aux yeux et autres sens de ses prédateurs. L’équipe, montée et dirigée par Karen Osborn, zoologiste au Musée national d’histoire naturelle américaine et Sönke Johnsen, biologiste à l’université de Duke, en Caroline du Nord, s’est ainsi penchée sur la question.

Un poisson plus noir que noir

Ces experts ont pu étudier la peau plus que noire de 16 des espèces différentes de ce poisson. Ces dernières ont été capturées dans les eaux profondes. Dans les faits, la peau de ce poisson est tellement noire qu’il est pratiquement impossible de le voir. Elle absorbe 99.95% de la lumière, le rendant ainsi invulnérable. Une particularité singulière et détaillée dans un article publié dans la revue Current Biology.

Une étude insolite et nouvelle

Il s’agit là de la première véritable étude sur le sujet. En effet, comme l’explique Karen Osborn, il n’existe à ce jour, aucun dossier traitant de ces poissons dont la peau aspire la lumière. Jusqu’alors, seules des recherches menées sur d’autres poissons abyssaux ont été menée, au sujet des camouflages miroirs que ces derniers démontraient. Une avancée qui pourrait permettre d’en apprendre plus sur ce qui se passe à des centaines de mètres en dessous du niveau de la mer.