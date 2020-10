Aux Etats-Unis, 21 suprémacistes blancs ont été arrêtés. C’est ce qu’indique le Département américain de la justice. Ils ont été inculpés pour vente présumée de drogue et d’armes à feu devant un tribunal fédéral. Selon le bureau du procureur des Etats-Unis pour le district de l’Utah, ces personnes sont des membres de gangs et des associés de plusieurs gangs de suprémacistes blancs opérant dans les régions de Salt Lake City (capitale de l’Utah) et d’Ogden. Elles ont été interpellées à la suite d’une enquête menée par le groupe de travail sur la lutte contre la drogue dans le crime organisé.

” De nombreux accusés sont impliqués dans des actes criminels…”

Les investigations qui ont commencé depuis 2019 ont « conduit les forces de l’ordre à de nombreux membres de gangs et associés faisant du trafic de méthamphétamine et d’armes à feu » informe le communiqué du bureau du procureur. Il ajoute que « de nombreux accusés sont impliqués dans des actes criminels dans les communautés de l’Utah depuis de nombreuses années ». Mercredi dernier, le ministère de la justice avait annoncé la mise en examen de plusieurs personnes dont les membres présumés de suprémacistes blancs du Kentuucky, du Texas et du Mississipi pour des actes de violences comme le meurtre.

Rappelons que Donald Trump avait lors du premier débat présidentiel refusé de dénoncer les suprémacistes blancs. Ce qui lui a valu des critiques. Il a fait machine arrière il y a quelques jours. Le procureur américain John Huber craint que le ministère de la justice n’ait demandé aux juridictions locales de déclarer la guerre aux suprémacistes locaux dans l’intention de montrer que les récentes déclarations de M Trump sont sérieuses. C’est du moins ce que rapporte le journal Deseret News.