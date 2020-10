Aux USA, l’actualité politique est assurément aux prochaines élections présidentielles et à la campagne qui bat son plein dans les différentes villes américaines. Mais l’actualité c’est aussi et surtout le dernier débat entre les deux protagonistes du scrutin du 03 Novembre prochain : Joe Biden et Donald Trump. Un débat d’abord annulé le 15 octobre dernier pour des raisons de commodités sanitaires.

Le président Trump sortant à peine d’une contamination au coronavirus avait refusé un débat par vidéoconférence ; quand l’équipe de Biden refusait elle de faire prendre un risque au candidat de 77 ans. Ce Jeudi 22 Octobre, date retenue pour le dernier débat, les choses ont semblé, être rentrées dans l’ordre. Et les deux candidats actaient à l’Université Belmont de Nashville, leur dernière confrontation d’idées avant la joute finale du 03 Novembre.

Quand Biden franchi le Rubicon

Le débat de ce jeudi, devait s’articuler autour de six thèmes. Des thèmes allant de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus aux questions de sécurité nationale en passant par la problématique des changements climatiques. Et c’est justement sur ce dernier thèmes que l’ancien vice-président a fait une déclaration, qui selon de nombreux observateurs était pour le moins risquée. Ce jeudi, le candidat démocrate à voulu montrer toute sa concerne des problèmes écologiques et environnementaux. Pour lui les USA devrait en signal fort se détourner radicalement de « l’industrie pétrolière ».

En tous cas lui Biden, s’il était lui avait l’intention d’engager les USA dans une dynamique résolument anti-pollution. Et si cela signifiait se défaire de l’économie pétrolière, Biden a déclaré vouloir s’y engager, du moins « progressivement ». Bien entendu, la réaction du président Trump ne s’est pas faite attendre. Pour le locataire de la Maison-Blanche, les velléités environnementalistes de Biden étaient absolument contre productives et risquaient à terme de conduire les USA dans un « chaos économique » sans précédent.