A quelques deux semaines de l’élection présidentielle aux Etats-Unis, Donald Trump a réussi à rétablir les relations entre l’Etat hébreux et le Soudan. Entouré de plusieurs de ses collaborateurs, le président américain a échangé avec le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou ainsi que son homologue soudanais Abdallah Hamdok. Visiblement très satisfait, l’actuel locataire de la Maison-Blanche a prédit la paix dans toute la région du Moyen-Orient suite à cet accord qui est intervenu entre les deux pays.

Un “formidable revirement” selon l’autorité juive

Pour le président américain, la liste des pays souhaitant rétablir de bonnes relations avec Israël serait en train de se rallonger. Cinq autres seraient attente selon ses déclarations. L’autorité juive quant à elle, a estimé pour sa part que la normalisation des relations entre Israël et le Soudan est un « formidable revirement ». Il fait notamment remarquer que le Soudan est le troisième pays à mettre fin aux relations à des relations conflictuelles avec Israël.

“Un péché politique” selon la Palestine

Avant ce pays, il y a eu les Émirats arabes unis et Bahreïn. Mais cette nouvelle n’est pas très bien vue par les autorités Palestiniennes. Ce vendredi soir Hazem Qassem, le porte-parole officiel du Hamas, mouvement au pouvoir dans la bande de Gaza a déclaré que la normalisation des relations entre les deux pays, est « un péché politique qui nuit au peuple palestinien et à leur juste cause, nuit aussi à l’intérêt national du Soudan […] et ne bénéficie qu’à Nétanyahou ». Un appel a d’ailleurs été lancé aux Soudais afin de rejeter l’accord.