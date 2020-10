Des entreprises américaines engagées dans un projet de vente d’armes à Taïwan sont dans le viseur des autorités chinoises. La nouvelle est tombé ce lundi et a été annoncée par plusieurs médias internationaux. C’est le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a annoncé que des entreprises américaines vont être sanctionnées par la Chine.

L’officiel chinois a critiqué ce projet de vente d’armes à Taïwan qui concernent des géants de l’armement et la branche de défense de Boeing. «La vente d’armes et d’équipements (…) à la région de Taïwan porte gravement atteinte à la souveraineté et aux intérêts sécuritaires de la Chine», a déclaré M Zhao Lijian. Au cours d’un point presse, l’officiel chinois a indiqué que c’est la protection des «intérêts nationaux» qui a motivé les sanctions prises. Il souligne qu’en dehors de ces entreprises, «les particuliers et entités s’étant mal comportées» sont aussi visés.

Un projet de 1,5 milliards €

Pour le moment, les détails sur les sanctions ne sont pas donnés. Mais selon des sources concordantes, la branche défense de Boeing et les entreprises Lockheed Martin, Raytheon, deux géants de l’armement, sont les entreprises ciblées par ses mesures. Les mêmes sources indiquent que les USA ont approuvé une livraison de missiles et autres équipements à Taïwan pour un coût global de 1,5 milliard d’euros la semaine dernière.