COVID-19 alerte pour les parents ! Mon fils Kaïs a contracté le cornavirus, les médias disaient que le virus était inoffensif pour nos enfants.. !? Pourtant mon fils a développé a cause du COVID-19 la maladie du syndrome multi-inflammatoire (MIS-C) !Le MIS-C est une maladie liée au COVID-19 chez les enfants, les dernières recherches du mois passé ont confirmées cela ! Le COVID-19 déclenche parfois cette maladie chez les enfants ! Cette maladie est très dangereuse car elle atteint, entre autres les fonctions cardiaques, d'ou la mortalité de certains patients !!! Je n'étais pas préoccupé par le COVID-19 jusqu'à ce que j'ai mon propre fils touché par la maladie, agonisant sur son lit d'hôpital, en hyperventilation avec ces fonctions cardiaques et respiratoires atteint de manière critique, me demandant de rentrer à la maison en gémissant.. 😢Ce post à pour but l'information, soyez vigilants avec vos enfants, car en fin de compte la maladie est dangereuse pour eux !