Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Jacques Ayadji, président du parti mouvement des Élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin). Son parti enregistré des défections dans ses rangs. Sept membres fondateurs de la cinquième circonscription électorale démission du parti. C’est par une lettre transmise, hier lundi 12 octobre 2020, par voie d’huissier que les démissionnaires ont annoncé leur départ du parti Moele-Bénin.

Il s’agit de Philippe M. Hossou membre du bureau politique et le coordonnateur de l’Atlantique 2, de Didier Boris Adikpéto suivis des coordonnateurs des communes notamment Ayayi Eklu de Ouidah, Gildas Megniha de Kpomassè, Odilon Salanon d’Allada, Jean Kotto de Tori-Bossito et Antoine Houinsavi de Ouidah. Dans la lettre de démission, les signataires évoquent la raison de cette démission collective.

Ils pointent du doigt, «l’incapacité du parti à prendre part à la moindre consultation électorale dans notre pays depuis sa création, notamment les élections législatives de 2019 et les communales de 2020 ». Face à cette incapacité du parti, ils ont donc décidé en toute responsabilité de se retirer de Moele-Bénin. Par ailleurs, les démissionnaires entendent continuer de soutenir les actions et réformes du chef de l’État et affirment vouloir continuer le militantisme d’une autre manière.

À lire