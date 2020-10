Le rapport de la commission béninoise des droits de l’homme (CBDH) présenté au Chef de l’Etat Patrice Talon. Conformément à l’article 16 de la loi portant création de la commission béninoise des droits de l’homme, l’institution a sacrifié mardi 06 octobre à la tradition. La cérémonie a eu lieu au palais de la Marina.

Clément Capo-Chichi, président de la commission béninoise des droits de l’homme a remis mardi 06 octobre à Patrice Talon, le rapport annuel de la dite commission. Le rapport met un accent particulier sur les progrès majeurs notés et qui sont à l’actif du gouvernement. Les progrès concernent essentiellement les droits catégoriels, le droit au développement et à la paix.

Par ailleurs, a précisé Clément Capo-Chichi, le rapport retrace également les violations de droits des citoyens. Patrice Talon et son gouvernement sont invités à poursuivre les efforts en vue du respect, de la protection et de la mise en œuvre des différents droits de la personne humaine, peut-on lire dans le rapport.

Rappelons que selon l’article 4 de la loi portant création de la commission béninoise des droits de l’homme, l’institution a pour mission, la promotion et la protection des droits de l’Homme sur tout le territoire de la République du Bénin et de façon spécifique, habilitée entre autres à faire aux pouvoirs publics toutes propositions de textes susceptibles de promouvoir et de garantir les droits de l’Homme, et donner son avis sur les projets et propositions de loi ayant une incidence sur les droits de l’Homme.