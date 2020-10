Il avait dirigé la réponse de l’Église catholique à la crise des abus sexuels au début des années 2000. L’archevêque afro-américain Wilton Gregory a été nommé cardinal tout comme une dizaine d’autres collègues par le Pape François ce dimanche.

Le pape François a déclaré dimanche que Wilton Gregory, archevêque de Washington et initiateur de la politique de tolérance zéro face à la crise des abus sexuels au sein de l’église catholique, serait élevé au rang de cardinal, faisant de lui le premier afro-américain à occuper ce poste. Ces derniers mois, l’archevêque Gregory a exhorté les dirigeants de l’Église à améliorer les relations raciales et combien il était important pour les jeunes catholiques noirs de voir un évêque qui leur ressemblait selon le New York Times.

«Nous sommes à un moment charnière dans la lutte de notre pays pour la justice raciale et l’harmonie nationale.» avait-il déclaré lors d’une messe célébrant le 57e anniversaire de la marche de Washington. La cérémonie d’installation des nouveaux cardinaux est prévue pour le 28 novembre.