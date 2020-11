Le procès des 11 présumés cybercriminels d’origine nigériane, incarcérés depuis le 24 juin 2020 a eu lieu ce lundi 23 novembre 2020 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ils vont être fixés définitivement sur leur sort en janvier 2021. En détentions donc depuis 05 mois environ, ils ont été jugés et le ministère public a requis cinq ans de prison ferme contre dix d’entre eux, plus 500 mille d’amende et 5 ans dont 3 ferme pour le 11ème.

Ces 11 accusés de nationalité se font passer pour des responsables des Nations Unies afin d’arnaquer leurs victimes. Appréhendés et détenus depuis le 24 juin 2020, ils ont tous plaidés non coupables devant le juge ce lundi 23 novembre 2020. Selon la défense, la jurisprudence qui consiste à retrouver des images douteuses dans le téléphone des présumés coupables et en arriver à les culpabiliser est dangereuse.

Pour cela, elle a demandé la relaxe pure et simple de ses clients. Pour elle, «tout le monde peut être victime d’une telle procédure ». Au terme de l’audience de ce lundi, les accusés sont retournés en prison et le dossier est mis en délibéré pour le 11 janvier 2021.