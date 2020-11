Le gouvernement béninois dote les écoles publiques du premier quart des subventions au titre de l’année scolaire 2020-2021. Le montant est évalué à 1 milliard 615 millions de francs Cfa mis à la disposition des écoles maternelle et primaire sises sur l’ensemble du territoire national. L’annonce a été faite dimanche 1er novembre sur la radio nationale.

1 milliard 615 millions de francs Cfa, c’est le premier acompte de la bagatelle somme destinée aux écoles maternelle et primaire pour leur fonctionnement au titre de la nouvelle année scolaire en cours. Selon les explications de Blaise Acakpo, conseiller technique aux affaires administratives et sociales du ministre des Enseignements maternel et primaire, reçu sur l’émission hebdomadaire « 90 minutes pour convaincre » de la radio nationale, ce montant sera déposé dans les prochains jours sur les comptes bancaires des écoles.

Le retard constaté dans le décaissement des fonds est désormais conjugué au passé, a-t-il fait savoir grâce à la dextérité du ministre de l’Economie et des finances, Romuald Wadagni. Les fonds, a-t-il insisté sont déjà consignés dans les recettes des finances de chaque département en attendant le dépôt sur les différents comptes des établissements.

L’invité a rassuré le monde éducatif de la disponibilité des ressources. « Pour le gouvernement, il est question que les subventions soient au niveau des écoles avant que la rentrée ne commence. Mais pour que l’argent arrive dans les comptes des écoles, il y a un processus à suivre. Les fonds sont déjà au niveau des recettes des finances au niveau de chaque département. Les jours à venir, les ressources seront déposées sur les comptes des écoles », a-t-il annoncé.