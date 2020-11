Le processus d’actualisation du fichier national d’admission et de nomination des cadres se poursuit. En conseil des ministres, mercredi 04 novembre, le gouvernement a fait le point des inscriptions à la deuxième campagne spéciale de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques.

Des résultats présentés par le gouvernement en conseil des ministres, on dénombre au terme de la deuxième campagne d’inscription, 115 candidats avec des cas sous réserves et d’autres encore pour complément d’enquête de moralité. En revanche, 92 candidats sont retenus pour être inscrits dans le fichier national de nomination des cadres.

En effet, la campagne spéciale a permis d’enregistrer via le net, 385 candidatures dont 230 ont été confirmées par le dépôt de dossiers physiques. Cela dénote du regain d’intérêt et de l’engouement en vue de la détermination des compétences pour la construction d’un Bénin modèle.

De l’étude des dossiers, il ressort que 162 candidats ont été retenus pour le test psychotechnique et des entretiens individuels dont 39 cadres au poste de directeur des systèmes d’Information (Dsi) et 123 spécialistes des marchés publics (Smp). Seulement que 147 candidats ont répondu présents et 53 cadres seront soumis à des enquêtes de moralité.