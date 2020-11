Malaise au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CHNU-HKM) de Cotonou. Des agents conventionnés non reversés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) sont en rognes contre le directeur général du CNHU-HKM. Il sollicite l’intervention du président de la République pour permettre aux agents conventionnés du CNHU-HKM d’entrer dans leurs droits acquis et d’en jouir à l’instar de leurs collègues du secteur de la santé.

Ils font remarquer que depuis 2016, les retenues sur leurs salaires ne sont pas reversées à la CNSS. Ceci a pour conséquence le non-paiement des allocations familiales au personnel du CNHU-HKM. De même, depuis 2016 les agents du CNHU-HKM admis à la retraite «sont soumis à un abattement du tiers de leur pension de retraite pour cause de non reversement des retenues sur leur salaire respectif ». Aussi, depuis 2018, «la prime de rendement aux travailleurs du CNHU-HKM est restée impayée alors que les autres acteurs du secteur de la santé en bénéficient dans la même République ». Malgré l’injonction du ministre de la santé au directeur général du centre de «prendre les dispositions nécessaires pour le paiement des divers avantages dus au personnel du CNHU-HKM », c’est le statu quo.

Pour le règlement définitif de ces trois années de prime de rendement restée impayée, le directeur du CNHU-HKM doit disposer d’au plus 600 millions de FCFA pour la satisfaction totale de tous les agents. Pourtant, l’Etat leur doit près de 12 milliards de FCFA au CNHU-HKM à travers les prises en charge de la santé des fonctionnaires de l’Etat toutes tendances confondues. Et pour tout couronner, le directeur général a expliqué aux agents que depuis 2017 la subvention d’exploitation accordée au CNHU-HKM par le gouvernement est amputée de 575 millions de FCFA mettant ainsi en déséquilibre les prévisions budgétaires annuelles de leur hôpital.

Le directeur général dit être de bonne foi mais que la trésorerie du centre ne lui permet pas de satisfaire les travailleurs. C’est pourquoi, «les agents conventionnés du CNHU-HKM font appel à l’esprit d’équité et de justice du Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, Père de la Nation, Son Excellence Patrice TALON afin que les travailleurs du CNHU-HKM à l’instar de leurs collègues du secteur de la santé puissent rentrer dans leurs droits acquis et en jouir ».