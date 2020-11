Les aspirants au métier de l’enseignement n’approuvent toujours pas les mesures gouvernementales. Mardi 17 novembre dernier, ils ont tenu un sit-in à l’entrée du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle. L’accès du ministère leur a été interdit.

Mouvement d’humeur mardi dernier au ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle à Cotonou. Plusieurs aspirants au métier de l’enseignement ont exprimé leur cri de détresse. Il s’agit en effet, des aspirants ayant leurs noms dans la base de données et qui sont restés jusque-là non déployés dans les classes.

Ils réclament entre autres le paiement des heures supplémentaires effectuées au cours de l’année précédente, le recalibrage du quota horaire soit 20 heures par semaine, l’abandon de leur retrait de la base de données ainsi que le déploiement de tous les aspirants retenus dans la base de données et qui ont donné les cours durant l’année scolaire 2019-2020.

Les manifestants ne sont rien d’autres que des enseignants de physique chimie et technologie, de mathématiques et de science de la vie et de la terre. Ils ont été interdits d’accès au ministère mais ont dû laisser une copie de leur déclaration. A en croire leur porte-parole, ils sont plus de 2000 aspirants à être laissés sur le carreau.