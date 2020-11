Le conclave gouvernemental du mercredi 18 novembre 2020 ordonne la poursuite des examens nationaux de Licence et de Master au Bénin. Par décret, le gouvernement institut formellement l’organisation de ces examens pour les étudiants des établissements privés de l’enseignement supérieur non encore homologués. Cette décision fait suite aux résultats issus de la période transitoire accordée par l’Etat.

Le gouvernement a annoncé à travers le relevé du conseil des ministres daté du 18 novembre que malgré la période transitoire accordée aux établissements privés d’enseignement supérieur, aucun d’eux n’a réussi à boucler le processus d’homologation afin de lui permettre de délivrer lui-même ses diplômes. En raison de quoi, le conseil a institué l’organisation pérenne desdits examens.

Il s’agira désormais aux étudiants des établissements concernés de passer un examen national pour l’obtention des diplômes de Licence et Master dans les filières de formation non homologuées des établissements privés d’enseignement supérieur. A en croire le conseil, ces examens permettront à l’Etat de garantir aux apprenants la possibilité de valider leurs années d’études et d’avoir des diplômes reconnus.

Les statistiques annoncées par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique indiquent que les établissements sont passés pratiquement au double en 2017 et 2019 avec notamment une augmentation de 73%. Par la même occasion, de 2017 à 2019, les chiffres indiquent que les effectifs des étudiants en Licence sont passés de 2423 à 6743.