L’ancien ministre Ganiou Soglo est une fois encore sorti de son silence pour critiquer le gouvernement du président Patrice Talon. Dans une analyse partagée sur sa page facebook, il a rappelé que le gouvernement béninois avait “vendu que le Bénin était un pays à Revenu Intermédiaire” affirmant qu’il avait un gros doute sur cette assertion. Pour justifier ces propos, il a étayé son argumentation de chiffres estimés et a appelé ses followers à réagir. Lire ci-dessous sa déclaration.

Message de Ganiou Soglo

Quand le mensonge est érigé en mode de gestion d’Etat. Il y a peu, nos autorités nous ont vendu que le Bénin était un pays à Revenu Intermédiaire. D’après les informations transmises par le Bénin aux autorités de Bretton wood, ce résultat faisant suite à une augmentation du revenu des béninois de 800 dollars à 1250 dollars.Faut il en rire ou en pleurer ? Chers compatriotes, êtes-vous certains que le moins disant des béninois gagne 500 000 Fcfa sur l’année ?J’en doute ! Nos autorités nous prennent vraiment pour des imbéciles.

Comment nous vendre en pleine pandémie qu’en 3 ans (j’ôte l’année 2020 à cause de sa particularité) vous avez créé 807 427 emplois dont une majorité d’emplois indirects (596 844 dans l’informel). Réfléchissons un peu.Nous avons une population de 11 millions d’habitants. 60% de cette population a entre 1 et 20 ans. Donc la population active représente environ 6 millions de personnes. Considérons que 4 millions d’entre eux travaillent dans le public, le secteur privé, et dans l’informel. Le reste étant sans emploi soit environ 2 millions de personnes.

Mes chers amis, êtes-vous sûrs que dans ces 2 millions de personnes 807 000 sortiraient du lot ayant un emploi et l’argent ne circulerait pas dans notre pays ? La consommation intérieure ne serait pas impactée par le plein emploi ? Je me pose juste des questions.. Qu’en pensez vous ? Le prix Nobel d’économie sera bientôt au Bénin.. Très bon début de semaine à tous, n’oubliez pas les masques. Votre fidèle dévoué Ganiou SOGLO #paysdepagaille#jaimemonpays#Benin#GaniouSoglo