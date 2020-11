Il retrouve une haute fonction après une traversée de désert. Justin Gbènamèto a été installé ce mercredi 11 novembre 2020 dans ses nouvelles fonctions de président de la Cour d’Appel de Cotonou. C’est le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko qui a procédé à l’installation de l’ancien procureur de la République près le tribunal de Cotonou. Nommé le 30 septembre dernier à la tête de la Cour d’Appel de Cotonou, il a donc pris fonction ce mercredi.

Il a pris l’engagement d’accomplir sa mission dans les règles de l’art pour la satisfaction des justiciables. Au cours de la cérémonie d’installation, le président Ousmane Batoko, procédant à son installation, a rappelé le passé sombre du nouveau président de la Cour d’Appel. Pour lui, Justin Gbènamèto a appris de cette épreuve et saura en faire usage tout au long de sa carrière.

Rappel des faits

Pour rappel, Justin Gbènamèto a été procureur de la République sous le régime de Boni Yayi. Il va tomber en disgrâce pour sa gestion des affaires d’empoisonnement du chef d’Etat et de coup d’Etat dont le présumé auteur était l’actuel locataire de la Marina, Patrice Talon. Il sera radié de la corporation des magistrats et va se consacrer à sa mission de Pasteur de 2013 à 2017 avant d’être réintégré par Talon dans la corporation. Justin Gbènamèto est admis dans la magistrature en 2000 et a passé toute sa carrière au parquet. Il prend aujourd’hui la tête de la plus grande Cour d’Appel du pays qui couvre les tribunaux de Cotonou, Porto-Novo, d’Abomey-Calavi, de Ouidah et de Pobè.