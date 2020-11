Il y a grogne à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Après une séance de sensibilisation sur la motion de grève de 48h organisée hier lundi, la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB) et l’Union Nationale des scolaires et étudiants du Bénin (UNSEB) ont bloqué ce mardi 24 novembre 2020 les activités sur le campus d’Abomey-Calavi. Et les quatre portails qui donnent accès à l’Université d’Abomey-Calavi sont restés fermés ce mardi même si en fin de matinée, avec l’intervention de la police républicaine, le campus est désormais accessible.

Mais, les activités pédagogiques n’ont pas recommencé. Selon la motion de grève en date du 18 novembre dernier, les deux associations syndicales d’étudiants ont déclenché cette grève pour réclamer l’amélioration des conditions de vie sur le campus.

Retard des bourses

Depuis le début de la rentrée académique 2020-2021, les étudiants de l’Université d’Abomey Calavi ont commencé à bouder la mesure des 8 semestres qui a coûté l’année académique 2019-2020 à certains étudiants et empêchent beaucoup d’autres de continuer cette année. Les étudiants dénoncent le retard criard dans la gestion des bourses et secours universitaire et les frais de mémoire, le retard des services sociaux et aussi les conditions du déroulement des cours à l’UAC en cette période de COVID-19.