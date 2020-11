La 7è promotion du programme les Jeunes leaders du Bénin (JLB) de la fondation Friedrich Ebert a fini sa formation. Les 25 jeunes qui composent cette 7è promotion ont reçu, ce vendredi 13 novembre 2020 à Cotonou, leur certificat de fin de formation et sont désormais outillés pour animer la vie socio-politique du Bénin. L’édition 2020 de ce programme JLB a connu une réduction du nombre de participants à cause de la pandémie du Coronavirus.

Ce vendredi 13 novembre 2020, des femmes et des hommes qui ont eu l’ambition et la volonté de s’engager pour la construction du Bénin ont été célébrés. Ils ont estimé que s’engager pour son pays ne suffit pas. Il faut se former, s’informer et surtout se forger pour être en mesure de bien gouverner son pays. Et la fondation Friedrich Ebert a trouvé un espace de valorisation de ces ambitions et envies depuis 2014. Selon le représentant résident de la fondation, Hans Joachim Preuss, les 25 JLB de cette 7è promotion s’ajoutent aux 150 jeunes déjà formés par la fondation. Pour lui, ce programme JLB doit contribuer à l’émergence d’une classe nouvelle de dirigeants modernes qui s’engagent à améliorer la situation de leur pays aux niveaux politique, économique et social.

Des sujets abordés

Il vise aussi à créer, à moyen terme, une masse critique de jeunes leaders ayant pour ambition de prendre des responsabilités dans leur pays. Le programme est fait de six modules et dure six mois. Les sujets qui ont été abordés lors de la formation de ces 25 jeunes sont entre autre, l’histoire politique du Bénin depuis l’indépendance, la connaissance des institutions de la République, le système éducatif du Bénin qui inclut l’emploi des jeunes et l’économie béninoise. Il a été aussi traité la thématique de l’Etat et le citoyen. Là, il a été question de voir quelles sont les relations qui doivent exister entre l’Etat et le citoyen et qu’elle est la situation actuelle au Bénin. Le Bénin sur la scène internationale n’a pas été occulté. A en croire le représentant résident de la fondation, les participants ont eu droit à des échanges à bâton rompu avec des scientifiques, des politiciens et des personnalités du pays.

C’est l’ancienne ministre de la Justice du Bénin, Réckya Madougou qui a prononcé le discours d’exhortation à l’endroit de ces jeunes. Elle a invité les jeunes, surtout les femmes de la 7è promotion, à être de vrais leaders. Elle les a exhortés à ne pas sacrifier leurs ambitions d’accomplissement politique à l’hôtel de l’accomplissement familial. Pour elle, ces jeunes doivent viser haut tout en restant fidèles à leurs convictions. Le représentant des JLB, Arsène Yaovi a fait remarquer que la fondation leur a inculqué des valeurs telles que le patriotisme, le travail bien fait, l’intérêt public et la solidarité. «Nous avons appris l’estime de soi, le respect mutuel, la connaissance de soi afin de mieux valoriser notre potentiel », a relevé Arsène Yaovi.

Trouver des solutions

Et la ministre des Affaires sociales, Véronique Tognifodé Mèwanou a souhaité qu’un seul mot d’ordre guide ces jeunes : service le Bénin de manière à impulser le développement. Elle a confirmé qu’à la fondation, ces jeunes ont reçu une formation solide avant de relevé que «c’est maintenant que le plus dur commence ». «Vous pouvez choisir d’être la lampe qui portée en haut , éclaire une majorité ou être la lampe qui est posée sous la table, n’est utile qu’à vous-mêmes », a indiqué la ministre.

Pour elle, la fondation a donné des outils à ces jeunes et il leur revient de savoir les utiliser. Par ailleurs, au cours des six mois de formation, les JLB trouvent, des petits problèmes. Ils trouvent les moyens logistiques et financiers pour les résoudre. Cela s’est fait en îlot et chaque îlot porte le nom d’un ancien président. Pour rappel, selon l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne près le Bénin, Achim Tröster, l’Allemagne ne travaille pas directement avec les institutions des Etats. Dans le domaine politique, il passe par des intermédiaires qui sont des fondations politiques qui jouissent d’une totale autonomie dans la réalisation de leurs activités. La fondation Friedrich Ebert est la plus vieille.