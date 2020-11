Au Bénin, les élections professionnelles sont prévues le 10 décembre 2020. Les travailleurs du secteur public vont choisir leurs représentants. Au fur et à mesure que la date approche des voix s’élèvent pour alerter sur les manœuvres orchestrées par le gouvernement «pour nommer les représentants des travailleurs » selon certains syndicats. C’est le cas de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) qui est déjà montée au créneau pour attirer l’attention des travailleurs sur les moyens mis en place par le régime de la rupture pour y parvenir.

Dans un communiqué signé du coordonnateur général, Justin Azankpo, le Collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin (CSDB) et sa coordination générale de la Résistance béninoise dans la Diaspora indiquent avoir entendu le cri d’alarme de la CSTB et de son secrétaire générale Kassa Mampo. Alors, le CSDB et sa coordination générale s’associent à la CSTB pour inviter les travailleurs à dire « non à la nomination des représentants des travailleurs » et «non au vote électronique et à l’implication de la CENA non prévus au décret gouvernemental en vigueur ». Lisez ci-dessous le communiqué.

Communiqué de presse : Contre La Ruse Et La Rage Pour La Nomination Des Représentants Des Travailleurs Au Bénin

Le CSDB dénonce énergiquement et vigoureusement les manœuvres en cours du gouvernement de la Rupture pour nommer les représentants des travailleurs et appelle le peuple à dire NON ! Le CSDB, le Collectif pour la Sauvegarde de la Démocratie au Bénin et sa Coordination Générale de la Résistance béninoise dans la diaspora ont entendu l’alerte et l’appel lancés par la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB) et son Secrétaire Général, Nagnini KASSA MAMPO à dénoncer et à s’opposer aux manœuvres de ruse et de rage du pouvoir de la Rupture pour nommer ses représentants au sein des travailleurs aux fins de les museler et les priver de leurs vrais représentants et dignes porte-paroles pour la défense de leurs conditions de vie et de travail. Notre mémoire est vive et se souvient toujours de :

la nomination des autorités rectorales et doyens des facultés universitaires en violations répétées et flagrantes des franchises universitaires;

la nomination, dans le sang, de 83 individus comme députés, tous issus d’un parti politique bicéphale initié par le chef de l’État et installés comme parlement à l’Assemblée Nationale;

la nomination de la quasi-totalité des conseillers et des maires dans le pays.

Ces nominations à l’Assemblée Nationale et au niveau des communes et des mairies avaient été réalisées et réussies par l’exclusion systématique du jeu démocratique, par le pouvoir, de tous les partis politiques qui n’ont pas prêté allégeance au chef de l’État.

Le pouvoir de la Rupture veut appliquer ce modus operandi au monde syndical où auront lieu, le 10 décembre prochain, les élections des représentants des travailleurs par l’introduction frauduleuse de nouvelles dispositions non prévues dans le décret gouvernemental qui régit ce processus. Il s’agit du vote électronique et l’intervention de la CENA (bien connue pour les fautes mineures) dans l’organisation desdites élections. À dessein. Il s’agit encore de la fraude électorale en téléchargement et la négation des droits démocratiques aux travailleurs pour la désignation libre de leurs propres représentants. C’est pourquoi, le CSDB joint sa voix à celle des travailleurs pour dire haut et fort :

ÇA SUFFIT !!!

NON À LA NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES TRAVAILLEURS !

NON AU VOTE ÉLECTRONIQUE ET À L’IMPLICATION DE LA CENA NON PRÉVUS AU DÉCRET GOUVERNEMENTAL EN VIGUEUR !

LA FRAUDE NE PASSERA PLUS !

Il appelle en conséquence toutes les catégories socioprofessionnelles du pays, tous les démocrates et patriotes de l’intérieur et de la diaspora, tout le peuple béninois à dire vigoureusement non et à s’opposer par tous les moyens à cette nouvelle nomination d’élus des travailleurs par le pouvoir.

Seule la lutte paie.

Pour un Bénin démocratique !

Le coordonnateur Général

Justin AZANKPO

Paris le 15 novembre 2020