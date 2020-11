Depuis le 3 novembre 2020, les choses se confirment de jour en jour et la certitude que Joseph Biden (Joe Biden) sera investi 46è président des Etats-Unis d’Amérique le 20 janvier 2021 se précise. Dans un communiqué en date de ce vendredi 13 novembre, le parti en cours de constitution au Bénin, Les Démocrates, estime que cette élection de Joe Biden ne peut laisser indifférent aucun démocrate à travers le monde.

Le parti se réjouit du résultat de ces élections présidentielles américaines et adresse ses vives et chaleureuses félicitations au président élu Joe Biden et à son parti Démocrate. Le parti d’opposition du Bénin, Les Démocraties félicite aussi le peuple américain «qui ne cesse depuis plus de deux siècles de montrer aux autres peuples du monde que seule la voie de la démocratie peut conduire à la paix, au développement et au progrès ». Il exhorte le peuple américain à ne jamais dévier de cette voie afin d’être toujours la bonne référence qui attirera les dirigeants les plus incrédules qui traînent encore à y adhérer.

Selon le parti présidé par Eric Houndété, les élections américaines du 3 novembres se sont déroulées de manière inclusive et transparente et «on peut dire que le peuple américain a montré son désaccord et sa désapprobation de la gouvernance du président Donald Trump, un richissime homme d’affaires candidat à sa propre succession ». Ceci, parce que «les lois sont impersonnelles et équitables » et aussi parce que «les institutions en charge des questions électorales sont solides et impartiales » et que «la presse est indépendante, responsable ».

Un exemple pour l’Afrique et le Bénin

Le parti Les Démocrates invite le peuple Africain en général et celui béninois en particulier à suivre l’exemple du peuple américain car, c’est au peuple qu’appartient le pouvoir et «non à un individu aussi riche ou aussi puissant soit-il ». Selon cette formation politique qui attend toujours son récépissé d’existence légale, au regard de la gouvernance de Talon, «il est à craindre que les prochaines élections présidentielles se déroulent dans des conditions non consensuelles c’est-à-dire dans l’opacité et dans un climat de peur et de terreur ». Alors, le parti appelle le peuple Béninois qui doit aller aux urnes en avril 2021, à «exiger des autorités compétentes que lesdites élections présidentielles soient inclusives transparentes et équitables ».