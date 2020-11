La forte progression de la pandémie du coronavirus a contraint les autorités gouvernementales à décider de la fermeture des bars Vip, Lounge bars, discothèques et boîtes de nuit, présents sur toute l’étendue du territoire national. Dans une correspondance rendue publique, les promoteurs desdits établissements plaident pour une reprise de leurs activités.

En cessation d’activités depuis bientôt huit mois, les promoteurs de bars Vip, Lounge bars, discothèques et boîtes de nuit de Cotonou, Abomey-Calavi et Ouidah appellent le chef de l’Etat au secours. Cette fermeture a de sérieuses percutions sur leurs entreprises et sur l’avenir de leurs collaborateurs, ont-ils indiqué.

« Nous les promoteurs de bars Vip, Lounge bars, discothèques et boîtes de nuit de Cotonou, Abomey Calavi, Ouidah et environs, sommes soumis à une noyade financière, émotionnelle et sociale. Nos investissements partent en ruine et nous perdons espoir », ont-t-ils précisé dans une lettre ouverte aux ministres de l’Intérieur et de la Sécurité publique, de l’Industrie et du Commerce, du Tourisme, de la Culture et des Arts et au préfet du Littoral en date du 28 novembre 2020.

Réunis en collectif de promoteurs de 23 bars Vip, Lounge bars et bars climatisés, ils appellent à la levée des mesures restrictives contre leurs établissements. «Huit mois de disette, huit mois sans activités. Nous lançons un appel au secours au président de la République. Pensez à nos familles et aux familles de nos employés », implorent-ils.