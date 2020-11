Depuis quelques jours au Bénin, il est de plus en plus fréquent que les agents de la police républicaine tuent des présumés malfrats sans d’autre forme de procès. Pour rappel, la police républicaine a neutralisé le mercredi 11 novembre 2020, sept présumés malfrats à Zogbohouè à Cotonou. Ces présumés malfrats ont été surpris en train de préparer un braquage. Cela a donc suffit pour que la police mette fin à leurs jours. Pour l’Organisation pour la défense des droits de l’homme et des peuples (ODHP), il faut vite mettre fin à la banalisation des exécutions extrajudiciaires.

Pour cette organisation, étant donné que la police n’a pas été surprise par les présumés malfrats et c’est le contraire, «la riposte qui consiste à abattre systématiquement les 7 présumés braqueurs laisse à désirer ». Car, une préparation ne vaut pas une condamnation et une exécution sommaire extrajudiciaire. L’acte posé par les policiers est donc «extrêmement grave ». C’est pourquoi elle tire une fois encore la sonnette d’alarme et en appelle à l’opinion publique nationale et internationale aux fins de dénoncer et condamner le mépris pour la vie humaine au Bénin. L’ODHP rappelle que «la vie humaine est sacrée aux termes de notre Constitution et des engagements pris par notre pays dans le cadre des instruments juridiques internationaux expressément rappelés dans le préambule de la Constitution et même intégrés à elle comme la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ».

Appel au Président Talon

Elle pense que ce serait faire une insulte à la police républicaine que de croire qu’elle ne puisse pas déjoué le plan des malfrats (dont elle est avertie de la préparation d’un acte criminel) et les prendre vifs, lorsqu’on connaît ses compétences qui lui valent d’être invitée sur les théâtres d’opérations pour la paix et pour sauver des vies. L’ODHP en appelle à Patrice Talon, aux ministres de la défense, Alain Fortunet Nouatin, de l’intérieur, Sacca Lafia et de la justice, Me. Sévérin Quenum «aux fins d’instruire les services de police et de défense afin que cessent les atteintes aussi funestes à la vie humaine ».

Cette organisation veut que ces personnalités citées instruisent les tribunaux compétents à procéder à des enquêtes conséquentes afin que toute la lumière soit faite de sorte à situer les responsabilités et que les auteurs de meurtres prémédités ou non soient identifiés et jugés. Car, «même la légitime défense obéit à des règles précises ».