Les partis politiques ayant droit aux fonds publics, selon les dispositions de la loi n°2019-44 portant financement public des partis politiques en République du Bénin, vont entrer en possession de leur fonds ce jeudi 5 novembre 2020. La Commission électorale nationale autonome (CENA) s’est penché sur le sujet au cours d’une plénière dans la matinée de ce mercredi 4 novembre. Les trois partis politiques concernés par ce financement sont l’Union progressiste (UP), le Bloc républicain (BR) et la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE).

Ce financement est à hauteur d’un milliard 500 millions de FCFA. 40 % de ces fonds vont aux partis ayant eu des députés à l’Assemblée nationale. Ainsi, l’Union progressiste (UP) et le Bloc républicain (BR), les deux partis politiques qui ont obtenu des députés à l’issue des législatives d’avril 2019, vont se partager la somme de 600 millions de FCFA. Les 60 % restants vont être répartis aux trois partis politiques qui ont obtenu des élus communaux et municipaux lors des élections communales et municipales de mai 2020.

900 millions aux partis qui ont obtenu des élus lors des élections communales et municipales

A ce niveau les partis concernés sont l’UP, le BR et FCBE. La CENA va distribuer les 900 millions de FCFA restants à ces trois partis. Ces 900 millions vont être répartis en fonction des conseillers obtenus par chacun des trois partis et les fonds vont être virés sur leur compte bancaire. Ces partis vont recevoir ces fonds ce jeudi lors de la séance prévue entre le CENA et les responsables des formations politiques concernées à 16 heures (heure locale).