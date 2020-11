La constitution du 11 décembre 1990 nuitamment révisée par les députés de la huitième législature a institué la cour des comptes. Mais la mise en œuvre de cette disposition peine à entrer en vigueur. Raison pour laquelle, des organisations de la société civile exhortent le chef de l’État à rendre fonctionnelle la cour des comptes.

C’est par une déclaration en date du 30 octobre 2020 qu’une dizaine d’organisations de la société civile ont adressé leur plaidoyer. En effet, c’est lors de la révision constitutionnelle opérée en 2019 que les parlementaires ont institutionnalisé la cour des comptes. A en croire les organisations de la société civile, cette réforme traîne encore au grand dam de la santé financière de l’Etat.

Dans la déclaration commune, l’ensemble des organisations parties pour le plaidoyer ont insisté sur le fait que l’adoption de la nouvelle constitution projetait l’espoir de la mise en œuvre des innovations savamment élaborées. Raison pour laquelle, elles affirment que “la réforme ne semble pas bénéficier du même intérêt, du même engouement et de la même célérité que d’autres textes législatifs“.

Dans le plaidoyer intitulé « la cour des comptes qu’il faut », Social Watch, Alcrer, Nouvelle Éthique, Rifonga, Fonac, Wanep Bénin, et Wildaf ont déploré la non adoption de la loi organique sur la cour des comptes par l’assemblée nationale, la non adoption de texte sur le fonctionnement de la cour des comptes mais aussi, le maintien des dotations budgétaires pour la chambre des comptes dans le budget de la cour suprême malgré la création de la cour des comptes.