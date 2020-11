Les déviances comportementales des conducteurs de bus à l’égard des forces de l’ordre ainsi que les usurpations d’identité au cœur de la rencontre de commandement entre le procureur de la république près le tribunal de première instance de Cotonou et les officiers de police judiciaire. Le procureur Mario Mètonou a revigoré les opj sur la répression rigoureuse de ces différentes infractions.

Plus de légèreté dans la délivrance des actes d’état civil sur le territoire de compétence du tribunal de Cotonou. Le procureur Mètonou a mis en garde les chefs de quartiers et les chefs d’arrondissement sur des pratiques récurrentes qui ternissent l’image du Bénin et qui font douter de la crédibilité des institutions. « Je voudrais leur dire que ces faits sont traqués et réprimés », a déclaré le procureur.

De nombreux cas ont été identifiés et la procédure de condamnation est mise en branle. Quant aux usurpations d’identité, Mario Mètonou avertit ceux qui présentent des cartes de séjour falsifiées ou appartenant à d’autres personnes. « Les moyens techniques sont mis en œuvre pour les repérer», a-t-il annoncé.

Le procureur est largement revenu sur les infractions commises par les conducteurs de taxis et bus. Non seulement, ils font preuve d’un incivisme notoire mais aussi ils agressent les forces de l’ordre commises pour accomplir leur mission républicaine. « Nous n’allons pas accepter que l’on continue à agresser les agents de police qui ne font que leur travail. Il y a deux cas qui sont actuellement devant les tribunaux. Je vous assure que le parquet va demander des peines exemplaires », a fait savoir Mario Mètonou.