Le ministre de la justice et de la législation a sanctionné six greffiers en chef des cours et tribunaux du Bénin. Suite à un rapport d’audit diligenté dans les juridictions dont ils ont la charge, rapport qui fait cas d’irrégularités, Sévérin Quenum a simplement rétrogradé les mis en cause. Ils ont été redéployés dans l’administration dudit ministère.

Par note circulaire en date du 20 octobre 2020 et signée du ministre de la Justice et de la législation, les six greffiers en chef des cours et tribunaux du Bénin ont été sanctionnés et redéployés dans l’administration du ministère de la Justice. Une sanction qui apparaît comme une humiliation à en croire certains cadres des différents greffes concernés.

En effet, la mesure ministérielle fait suite non seulement à une décision du 20 février 2019 prise en conseil des ministres à l’effet de prendre des sanctions administratives à l’encontre de certains greffiers et d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre de deux greffiers mais aussi à un audit effectué dans les juridictions concernées sur la période 2013 à 2017 et dont le rapport accable la gestion des opérations de consignation, de scellés en numéraires et de succession d’irrégularités.

Selon la nouvelle orientation, les greffiers en chef des cours d’appel de Parakou et d’Abomey sont remis à disposition du personnel du centre national de casier judiciaire (Cncj). Les greffiers en chef des tribunaux de première instance de deuxième classe de Parakou, de Porto-Novo, d’Abomey et d’Abomey-Calavi, redéployés quant à eux, à la direction des affaires civiles et des sceaux (Dacs), à la direction des affaires pénales et des grâces (Dapg) et à la direction de la législation et de la codification.