A 41 ans, la Sœur Marcelle Aholou a soutenu ce 19 novembre 2020 à l’Institut des sciences biomédicales appliquées (ISBA) de l’Université d’Abomey-Calavi, sa thèse en sociologie-anthropologie. Elle a obtenu la mention très honorable avec les félicitations du jury. Selon africa.la-croix.com, la thèse de doctorat de Sœur Aholou porte sur les représentations et pratiques alimentaires des ménages à Cotonou et leurs implications sur l’état nutritionnel voire sanitaire des populations.

Elle a été inspirée par le fait que dans la ville de Cotonou, «les populations adoptent des régimes alimentaires associant aux repas domestiques, une alimentation hors ménage issue de gargotes ou de restaurants de natures et qualités diverses développant ainsi des pratiques alimentaires hybrides, complexes et dynamiques ». Dans le résultat de ses travaux de recherche, elle situe à 20 % le taux de repas pris par les citoyens de Cotonou hors de chez eux. Ce qui a d’incidences sur leur état nutritionnel. Selon Sœur Aholou, «la situation alimentaire demeure un défi pour les gouvernants et mérite, de ce fait, qu’une attention particulière lui soit accordée ».

La nouvelle docteure en sociologie-anthropologie est membre de l’Ordre des vierges consacrées. «J’ai choisi cet ordre, l’Ordo consecrationis virginum (OCV), parce qu’il répond à mes aspirations profondes », a confié la docteure. Pour elle, «il n’est pas difficile de concilier les exigences de cet ordre avec les études ou la vie professionnelle, parce que chaque candidate doit avoir une occupation professionnelle ». La Sœur Marcelle Aholou est la première sœur vierge consacrée à être docteure en sociologie-anthropologie.