Malgré les difficultés existentielles auxquelles sont confrontés les aspirants en situation de classe, le gouvernement annonce le recrutement d’une nouvelle vague. Le 4ème test de recrutement d’aspirants se fera le 12 décembre prochain. C’est ce qu’indique un communiqué du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle.

Mauvaise ou bonne nouvelle pour les jeunes diplômés en quête d’emploi. Le gouvernement lance le recrutement d’une nouvelle vague d’aspirants au profit du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle. Sans apporter une réponse franche aux problèmes des recrues à savoir la question de la sédentarisation des aspirants déployés et l’épineuse question du quota horaire, le pouvoir opte pour un nouveau recrutement.

La phase écrite du recrutement est prévue pour le 12 décembre prochain. Le gouvernement entend recruter des aspirants ayant des aptitudes dans les matières où il y a des déficits d’enseignants dans les classes afin de combler le gap. C’est la quatrième phase de recrutement des aspirants sous la rupture dans un contexte tendu où les concernés sont sevrés de leurs dus et acculés d’heures de cours.

Selon le communiqué du ministère, la phase de dépôt des dossiers se poursuit dans les directions départementales des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle jusqu’au vendredi 27 novembre prochain. Les candidats seront évalués dans leurs matières d’enseignements à savoir le Français, les Sciences physiques et Chimie et les Mathématiques.