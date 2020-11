La session criminelle de l’année 2020-2021 s’est ouverte ce mardi 10 novembre 2020 à la Cour de répression des crimes économiques et du terrorisme (CRIET) à Porto-Novo. A l’ouverture de cette session criminelle, cette Cour a connu du dossier d’un ancien militaire ivoirien. Ancien agent de renseignement en Côte d’Ivoire, cet ancien militaire âgé de 46 ans a été condamné à 10 ans de prison ferme pour faux en écriture publique et diffusion de fausses nouvelles.

Selon Frisson radio, cet ancien militaire s’est fait établir une carte d’identité avec la complicité d’un gérant de bar à Parakou. Et ayant sa résidence au Bénin après avoir fui de son pays suite au changement de régime, il a trouvé pour manœuvre de donner de fausses alertes relatives à des coups d’Etat qui viseraient certains pays de la sous-région. Ses coups ont toujours marché avec la Côte d’Ivoire, le Niger et le Mali. Plus de 60 millions de FCFA ont été récoltés après plusieurs alertes données par l’accusé.

Mais, avec le Nigeria, il n’a pas eu la chance. Et il a été interpellé par les autorités nigérianes. Ces dernières l’ont ensuite remis aux autorités béninoises. A la barre ce mardi, l’ex-agent de renseignement a nié les faits qui lui sont reprochés. Malgré cela, Gilbert Togbonon, représentant le ministère public a requis 10 ans de prison ferme contre lui pour faux en écriture publique et diffusion de fausses nouvelles. Après le délibéré, cette peine a été retenue contre l’accusé.