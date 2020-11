Les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2021 vont se jouer du 11 au 18 novembre 2020. Le Bénin a une double confrontation contre le Lesotho. Dans le cadre de ces deux matchs, l’entraineur des Ecureuils du Bénin a rendu public, ce mardi 3 novembre 2020 lors d’une conférence de presse, la liste des joueurs retenus. Le technicien français a fait appel à 24 joueurs. Comme en octobre dernier, l’équipe va jouer sans son capitaine Stéphane Sessègnon.

Sans clubs depuis, le joueur n’a pas été retenu pour cette double confrontation. Et donc, Michel Dussuyer est resté fidèle à son principe qui est de ne pas appeler un joueur sans club. On note aussi l’absence de Moïse Adilehou. Absent contre le Gabon parce que cas contact d’une personne atteinte de coronavirus, le joueur est “trop juste”. Selon le sélectionneur, il a très peu joué en club. De plus, «j’ai des choix à faire » a-t-il ajouté. Un autre absent du groupe, Marcellin Koukpo n’a pas aussi joué dans son club. Compte tenu de la fermeture des frontières de la Tunisie, il a eu du mal à rejoindre son nouveau club. Donc, n’a pas eu une bonne préparation selon les explications de Michel Dussuyer. L’entraineur a retenu les deux nouveaux convoqués pour le match contre le Gabon le mois dernier, Mattéo Ahlinvi (Nïmes / France) et Roche Yohan (Rodez AF, France). Il a aussi rappelé Marcel Dandjinou, gardien du club béninois ESAE. Pour lui, c’est le meilleur gardien local et il a repris les entrainements. Pour le reste, ce sont les habitués qui ont été retenus. Et Cebio Soukou qui s’est blessé contre le Gabon, a repris la compétition et Dussuyer espère qu’il va retrouver toutes ses facultés.

Dussuyer est confiant

Concernant la situation sanitaire qui prévaut en France et qui a imposé le reconfinement, Michel Dussuyer est rassurant. Il pense pouvoir récupérer les joueurs qui sont en France puisque jusqu’à présent, le gouvernement français n’a pas interdit les départs. Concernant la présence des joueurs qui évoluent en national en France et qui ont vu le championnat s’arrêter à cause du reconfinement, le sélectionneur rassure. Il indique que, même si les joueurs ont déjà arrêté la compétition, ils continuent de s’entraîner. Pour ce qui concerne l’adversaire du 11 novembre prochain, le technicien français confie avoir vu quelques matches de l’équipe et sait en quoi sans tenir même s’il faut être prudent. Le match retour est prévu pour le 17 novembre au Lesotho.

Les 24 Ecureuils retenus:

Gardiens de but : Fabien Farnolle (Yeni Malatyaspor, Turquie), Saturnin Allagbé (Niort, France), Marcel Dandjinou (ESAE FC, Bénin)

Défenseurs : Olivier Verdon (PFK Ludogorets, Bulgarie), Khaled Adénon (US Avranches, France), Emmanuel Imorou (Thonon Evian GGFC, France), Seïdou Barazé (SC Shiltigheim, France), Youssouf Assogba (Amiens SC / France), Roche Yohan (Rodez AF, France), Cédric Hountondji (Clermont Foot 63, France), David KIKI (PKF Montana, Bukgarie).

Milieux de terrain : Rodrigue Kossi (Club Africain, Tunisie) Jordan Adéoti (Sarpsborg 08, Norvège), Mama Seibou (SC Toulon, France), Sessi D’Almeida (Valenciennes AFC, France), Mattéo Ahlinvi (Nïmes / France), Jérôme Bonou (Djoliba AC, Mali).

Attaquants : Mickaël Poté (Bandirmaspor, Turquie), Steve Mounié (Stade Brestois 29, France), Jodel Dossou (Clermont Foot 63, France), Cèbio Soukou (Arminia Bielefeld, Allemagne), David Djigla (Niort, France), Gomez Charbel (Amiens, France), Anaane Tidjani (Menemenspor, Turquie).