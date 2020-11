Le 24 novembre dernier, la justice britannique s’est prononcée en défaveur du recours déposé par les parents d’Harry Dunn, un jeune homme de 19 ans, décédé dans de tragiques circonstances. En effet, ce dernier est mort des suites de la collision entre sa moto et une voiture qui roulait du mauvais côté de la route.

Cette voiture, c’est Anne Sacoolas, une mère de famille de 43 ans, qui la conduisait. Cette dernière a invoqué l’immunité diplomatique. Ancienne membre de la CIA, Anne Sacoolas est également mariée à Jonathon Sacoolas, employé par le gouvernement fédéral américain, au sein de la station d’écoute de l’armée américaine, basée à RAF Croughton.

Harry Dunn, décès tragique à 19 ans

Charlotte Charles et Tim Dunn, les parents de la jeune victime, ont tout tenté afin de faire reconnaître la responsabilité d’Anne Sacoolas, mais rien n’y a fait. En effet, la Haute Cour de Londres en ayant décidé autrement. Selon les juges, madame Sacoolas jouissait bel et bien de l’immunité diplomatique au moment des faits. Si la cour a reconnu ne pas conclure ce dossier de la manière souhaitée, celle-ci a avoué y être obligée à cause des accords de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Une immunité diplomatique, difficilement contestable

Dominic Raab, le chef de la diplomatie, a reconnu que cette décision n’apporterait aucun réconfort à la famille, mais que le gouvernement avait agi de manière légale. De son côté, Charlotte Charles, la mère d’Harry Dunn, a confirmé qu’elle n’allait pas abandonner. En effet, sans dévoiler quoique ce soit au sujet de ses intentions, elle a assuré que la situation pouvait encore évoluer. Malgré tout, l’espoir d’obtenir une justice digne de ce nom se réduit au fur et à mesure que le temps passe.