En Côte d’Ivoire, c’est toujours le statu quo. L’opposition ne reconnaît toujours pas le président Ouattara comme vainqueur de l’élection présidentielle, et les opposants sont toujours assignés à domicile. Guillaume Soro en exil appelle les militaires à prendre leurs responsabilités pour stopper Alassane Ouattara, mais l’ancien président Laurent Gbagbo a emprunté une toute autre voie.

Il a choisi de plaider la cause des opposants assignés à domicile auprès de l’administration Ouattara. Un acte qu’a voulu féliciter son ancien premier ministre Guillaume Soro. À travers une déclaration sur la toile, il a tenu à se réjouir de son intervention.

Déclaration de Guillaume Soro

Je me réjouis de l’intervention décisive du président Laurent Gbagbo dans la crise liée au blocus injuste imposé au président Henri Konan Bédié, son épouse Henriette Bédié, ainsi qu’aux membres de sa famille. Je lui exprime ma reconnaissance pour le sens élevé de l’intérêt national et l’amour de la patrie dont il fait preuve. Je retrouve en cet acte l’homme d’État avec lequel j’ai eu plaisir à travailler, plusieurs années durant, comme Premier ministre.Soro Kigbafori GuillaumeAncien Premier ministre-Ministre de la Défense,Ancien président de l’Assemblée nationalePrésident de Générations et Peuples Solidaires