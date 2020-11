La pandémie relative au nouveau coronavirus continue d’occuper l’actualité en France. Ce lundi 30 novembre, la Haute autorité de santé (HAS) a donné son avis sur les couches sociales qui devraient bénéficier prioritairement du vaccin mis sur pied pour lutter contre la propagation du covid-19. On retient de la liste établie par la Haute autorité de santé que la campagne de vaccination devrait se dérouler en cinq différentes étapes.

Donner priorité aux personnes âgées résidant dans les hébergements collectifs

Selon elle, il faudra donner priorité à une vaccination volontaire et également prioriser la diminution des hospitalisations et des décès. A en croire les recommandations qui ont été faites par la Haute autorité de santé, les personnes âgées résidant en Ehpad ou tout autre hébergement collectif doivent être privilégiés dans la planification de la campagne de vaccination.

En deuxième lieu, les personnes dont l’âge dépasse 75 ans puis celles dont l’âge est compris entre 65 et 74 ans doivent être prises en compte quand un nombre plus important de doses sera disponible. Les acteurs intervenants dans le secteur de la Santé et du médico-social devront également être pris en compte dans cette deuxième catégorie selon la HAS.

Les professionnels issus des secteurs sensibles…

La troisième catégorie de personnes recommandées par la Haute autorité de santé est celle « des professionnels issus des secteurs indispensables au fonctionnement du pays ». Les catégories quatre et cinq prennent en charge toutes les personnes vulnérables et particulièrement exposés auront été exposées.