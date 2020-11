La chambre de jugement de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) tient sa première session criminelle au titre de l’année judiciaire 2020-2021, les 10, 11, 12 et 13 novembre prochain. A ce titre, deux dossiers sont inscrits au rôle de la juridiction.

La juridiction spéciale basée à Porto-Novo tient dès demain mardi 10 novembre, sa première session criminelle pour le compte de l’année judiciaire 2020-2021. Selon le communiqué signé du procureur spécial près la CRIET, Gilbert Ulrich Togbonon, la cour examinera d’une part, les faits de faux et usage de faux en écriture publique, escroquerie et complicité d’escroquerie.

Des détournements bientôt jugés

Le second dossier à examiner a trait à un détournement de deniers publics constaté et épinglé au centre hospitalier départemental du Zou et des Collines. Traitant les sujets relatifs aux malversations financières, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme se prononcera sur cette affaire. Les différents dossiers qui seront étudiés au cours de ladite session criminelle feront défiler à la barre, 04 accusés qui comparaîtront. « Toutes les dispositions sont prises pour que cette session, à l’instar des autres, se tiennent en toute sécurité », précise le communiqué.