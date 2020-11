Voilà qui n’a rien de rassurant. En Bolivie, le virus Chapare a fait sa réapparition laissant ainsi craindre le pire. Ce virus est relativement dangereux et présente des symptômes sensiblement similaires à ceux du virus Ebola. D’ores et déjà à l’origine de trois décès, les modes de transmission de la maladie sont peu connus.

En janvier 2003, en Bolivie, le virus Chapare (qui tient son nom de la province où il est apparu) a fait une victime. À l’époque, ce dernier est craint et présente des symptômes sensiblement similaires à ceux d’Ebola. Depuis ? Plus grand-chose, jusqu’à ce congrès scientifique de médecine tropicale, organisé entre les 15 et 19 novembre dernier au cours duquel des chercheurs de l’agence gouvernementale américaine ont annoncé le retour de la maladie.

Chapare, un virus qui laisse craindre le pire

En effet, selon certaines informations, le Chapare aurait été redécouvert dans un hôpital de La Paz, en 2019. À l’époque, plusieurs personnes sont prises en charge pour des fièvres hémorragiques. Très vite, ils contaminent alors cinq autres personnes parmi lesquelles un interne en médecine ainsi qu’un gastro-entérologue et un ambulancier. Sur le panel de malades, trois personnes décèdent. Une situation difficile d’autant que ce virus n’a pas de traitement et surtout, est encore très mal compris. Son mode de transmission reste un mystère.

après le covid-19, de nouvelles maladies ?

Le Chapare fait partie de la famille des Arenavirus, comme le virus Lassa ou le virus Machupo. Il provoque des fièvres hémorragiques foudroyantes. Les symptômes relevés sont généralement des fièvres, des douleurs abdominales ou encore le saignement des gencives. Pour les experts, les fluides corporels (urine, salive, sperme) seraient responsables de sa transmission, mais absolument rien n’est sûr. Seule satisfaction, ces virus sont plus simples à contenir que les virus qui se transmettent par voie respiratoire. Dans tous les cas, cette nouvelle n’a rien de bon. En effet, la crise liée au covid-19 est toujours d’actualité et des millions de personnes sont décédées. Une nouvelle pandémie, peu importe sa nature, aurait des répercussions absolument terribles.