Comme tout classement, il est subjectif. Mais l’absence de certains noms comme Leonardo DiCaprio étonne. Celui qui a campé Jack dans le film Titanic ne figure pas dans le Top 25 des acteurs du 21ième siècle concocté par le célèbre quotidien américain New York Times. En tête de ce classement on retrouve Denzel Washington. L’afro-américain de 66 ans devient par la même occasion le meilleur acteur du XXIème siècle selon le journal . Connu pour son charisme à l’écran et son immense talent de comédien Denzel Washington a sublimé les films comme American Gangster (2007), Training Day (2001) , Flight (2012) et Inside Man (2006).

« C’est un géant qui est aussi un artisan subtil et sensible, avec une formation théâtrale à l’ancienne et la présence éclatante d’une star de cinéma. Comme toutes les stars, le jeu de Washington semble inextricable de son charisme » a déclaré Manohla Dargis, l’une des principales critiques de films du New York Times avec A.O. Scott. Ce dernier a évoqué le charisme indéniable de l’acteur à l’écran. Ce qui lui permet de transcender la moindre œuvre mineure et en fait un comédien essentiel. A la deuxième place de ce classement, on retrouve Isabelle Huppert.

Catherine Deneuve à la 21ème place

Daniel Day-Lewis arrive juste derrière, suivi de Keanu Reeves. Le classement du New York Times enrôle les acteurs américains, francais, brésiliens, chinois, Australien et Sud-coréen. Song Kang-ho (Parasite) et Toni Servillo (La Grande Bellezza) sont par exemple dans le Top 10. Catherine Deneuve se retrouve à la 21ème place. L’absence de Leonardo DiCaprio dans ce classement est tout aussi étonnante que la 12ème place conférée à Joaquim Phoenix, dont le film « Joker » a été un succès. Ses fans ne sont d’ailleurs pas contents.