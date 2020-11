Le président Donald Trump n’est pas prêt de reconnaître sa défaite comme le demandent un certain nombre de responsables américains (démocrates et quelques républicains). Contredit par Chris Krebs, patron de l’agence gouvernementale responsable de la sécurité des élections, le président américain a été catégorique.

« Il n’existe aucune preuve d’un système de vote ayant effacé, perdu ou changé des bulletins, ou ayant été piraté de quelque façon que ce soit » avait affirmé l’agence dirigée par M. Krebs dans un communiqué. Une prise de position qui n’a pas plu à M. Trump pour qui il ya eu des fraudes massives.

Sur twitter, il a annoncé le limogeage de M. Krebs : « La récente déclaration de Chris Krebs sur la sécurité des élections de 2020 était très inexacte, puisqu’il y a eu des irrégularités et des fraudes massives. C’est pourquoi Chris Krebs a été démis de ses fonctions de directeur de l’agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, avec effet immédiat.». À l’annonce de son limogeage, Chris Krebs s’est dit honoré d’avoir servi son pays.

Honored to serve. We did it right. Defend Today, Secure Tomrorow. #Protect2020