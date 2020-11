Donald Trump ne prolongera pas son bail à la Maison Blanche. Le milliardaire républicain a perdu la présidentielle du 03 novembre 2020 face à son adversaire démocrate Joe Biden. Mais il refuse d’admettre sa défaite et crie à la fraude. Il n’a pas caché son intention de formuler des recours devant les tribunaux du pays. Des initiatives juridiques qui provoqueraient le renversement le plus spectaculaire de l’histoire politique des USA, selon le magnat de l’immobilier. Son comportement dérange cependant. Du côté de plusieurs grands patrons du pays on voit d’un mauvais œil, le déni dans lequel l’actuel locataire de la Maison Blanche s’est muré.

Ils appellent Donald Trump à respecter le verdict des urnes. « Nous devons respecter les résultats de l’élection présidentielle américaine et, comme nous l’avons fait à chaque élection, honorer la décision des électeurs et soutenir une transition du pouvoir » a déclaré le PDG de la banque JP Morgan Jamie Dimon. Ce gourou du monde de la finance américaine a par ailleurs appelé à « l’unité ». « Le moment est venu pour l’unité » a-t-il fait savoir. Les géants américains de la tech veulent aussi que Donald Trump reconnaisse sa défaite parce qu’une « transition pacifique est indispensable pour apporter de stabilité aux américains ainsi qu’aux milieux d’affaires internationaux tout en garantissant la compétitivité du pays ». C’est du moins ce qu’a laissé entendre l’Information Technology Industry Council (ITI) qui rassemble ces géants du numérique.

” Pensez à votre héritage et ce qui est le mieux pour le pays “

Le chef du Fonds Pershing Square Capital Management veut également d’une transition pacifique et ne goûte pas du tout l’attitude du milliardaire républicain. « Vient un moment dans la bataille où il faut plier la tente. Pensez à votre héritage et ce qui est le mieux pour le pays » a écrit Bill Ackman sur Twitter. Un message qui s’adresse au président américain sortant. Il faut dire que ces grands patrons américains ne dénient pas à Donald Trump son droit de formuler des recours devant les tribunaux mais ils lui demandent d’apporter les preuves des fraudes dont il parle.

Le lobby des patrons des grandes entreprises du pays (le Business Roundtable) fait d’ailleurs observer que « rien n’indique que ces éléments changeront le résultat ». Du président élu, ces acteurs de l’économie américaine sollicitent des investissements importants afin de moderniser les infrastructures des Etats-Unis et un vrai plan de lutte contre la Covid-19 qui a déjà fait plus de 200 mille morts dans le pays.