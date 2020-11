Un juge de l’Etat de Pennsylvanie, au nord-est des Etats-Unis, a rejeté les accusations de fraudes proférées par l’actuel président américain Donald Trump. En effet, le juge Matthew Brann a fait savoir dans son jugement que l’équipe du chef de l’Etat sortant a présenté des arguments juridiques ne disposant d’aucun fondement et « des accusations hypothétiques », dans la plainte sur les votes par correspondance en Pennsylvanie.

La certification de la victoire de Joe Biden aura lieu le lundi prochain

Selon le juge Matthew Brann, « aux États-Unis d’Amérique, cela ne peut justifier la privation du droit de vote d’un seul électeur, et encore moins de tous les électeurs du sixième État en nombre d’habitants ». Il a par ailleurs ajouté que le peuple américain, ses lois ainsi que ses institutions « exigent plus que » cela. Notons que cette décision du magistrat, donne ainsi lieu à la certification de la victoire du démocrate Joe Biden dans l’Etat de Pennsylvanie, qui doit avoir lieu le lundi 23 novembre prochain. En principe, la certification des résultats des élections par les Etats devrait se faire après chaque vote. Cependant, le fait que Donald Trump refuse de reconnaître sa défaite rend les choses encore plus compliquées.

Pour rappel, les résultats des présidentielles du 03 novembre dernier ont donné une victoire assez remarquable à Joe Biden. En effet, selon les statistiques au niveau national, le démocrate a remporté environs 80 millions des voix durant le scrutin de novembre. Le président Donald Trump, quant à lui, a remporté légèrement moins de 74 millions de voix.